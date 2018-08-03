» «آل الشيخ» يُحفز لاعبي بيراميدز

03 أغسطس 2018 - 06:48 م

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز، على تحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام.

ويلتقي فريق بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم أمام إنبي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام، باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز الأول، وذلك بعد التدعيمات الكبيرة التي حدثت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين حيث يأمل النادي في تحقيق بطولة في ظل الإدارة الجديدة للنادي بعد بيع النادي لأحد المستثمرين السعوديين.