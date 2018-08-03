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استشهاد فلسطيني وإصابة 120 برصاص الاحتلال في غزة

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مسيرة العودة الكبرى
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وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته بمسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في بيان صحفي، أشرف القدرة، إن الشاب الفلسطيني يحيى ياغي (25 عاما)، استشهد جراء تعرضه لرصاص إسرائيلي، شرق مدينة غزة، وفق وكالة "الأناضول".

كما أعلن القدرة عن إصابة 120 فلسطينيا، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي القطاع وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ومع استشهاد ياغي، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية المسيرات، نهاية مارس الماضي، إلى 156، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.



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