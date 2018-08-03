بعد اعتزالها بـ33 سنة.. ظهور نادر لنجمة أغنية «مستنياك»

03 أغسطس 2018 - 07:43 م

بعد غياب دام 33 عامًا، عادت نجمة أغنية "مستنياك" الفنانة المعتزلة عزيزة جلال للظهور مجددًا في إحدى المناسبات.

ونشر موقع "العربية نت" مجموعة من الصور للفنانة المعتزلة في أوج عطائها بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.

عزيزة جلال من مواليد مدينة مكناس عام 1958، وفي سنة 1985، توقفت عزيزة عن الطرب، بعد أن تزوجت برجل أعمال سعودي اشترط عليها الاعتزال والابتعاد عن الوسط الفني.