» لعنة «صلاح» تُصيب «راموس»

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راموس
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ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

راموس

أثار قرار إدارة ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي، بالموافقة على تمديد إجازة سيرخيو راموس قائد المرينجي والمنتخب الإسباني، استياء عدد كبير داخل «النادي الملكي»، وهو ما وصفه المتابعين بـ«لعنة صلاح».

ووافق ريال مدريد على تمديد إجازة راموس الصيفية إلى الأول من أغسطس، أكثر بستة أيام من زملاءه إيسكو وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز، الذين شاركوا مع المنتخب الإسباني في المونديال.

وعاد راموس للتدريبات الأربعاء، بعد يوم واحد من مواجهة مانشستر يونايتد الودية، التي خسرها "الملكي" بنتيجة 1-2، بعد قضائه إجازة استغرقت شهرا كاملا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "المعاملة الخاصة" التي يحصل عليها راموس في ريال مدريد "لا تروق للكثيرين" داخل أروقة بطل أوروبا، ولكنها لم تحدد الجهات المستاءة.

ويتوقع أن يكون قائد الفريق جاهزا لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين، يوم 15 أغسطس الجاري.

ويذكر أن راموس شارك مع المنتخب الإسباني في مونديال روسيا الأخير، وودع مبكرا في الأول من يوليو، عندما أخرجت المستضيفة روسيا منتخب إسبانيا في دور الـ16.


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