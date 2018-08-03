» لافتة إنسانية لحارس ليفربول تجاه زميله

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ليفربول

بيكر

رفض ألسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول والمنتخب البرازيلي، ارتداء القميص رقم واحد، والذي عادة ما يرتديه الحارس الأساسي في الفريق.

وكان من المتوقع أن يرتدي ألسون بيكر القميص رقم واحد لأن النادي ضمه كبديل للوريس كاريوس في حراسة المرمى، بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الأخير في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

ورفض بيكر ارتداء الرقم احتراما لزميله بالفريق مفضلا ارتداء رقم آخر، وحسب تقارير صحفية إنجليزية فإن الحارس البرازيلي سيرتدي القميص رقم 13، وفق ما نقل موقع"سبورت 360".

وتشير تقارير إلى نية النادي الإنجليزي ببيع حارسه الألماني كاريوس في الفترة القادمة قبل إغلاق سوق الانتقالات، وفي هذه الحالة سيستطيع الحارس البرازيلي ارتداء القميص رقم 1 بعد رحيله.

يذكر أن أليسون بيكر جاء قادما من نادي روما، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 63 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت، ليصبح الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم.


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