تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مساء الجمعة

خالد الشرقاوي
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة رصد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 3 أغسطس 2018.
وبلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.80 جنيه للشراء و17.93جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر الدولار 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى بنك مصر عند 17.77 جنيه للشراء، و 17.87 جنيه للبيع.
وفى بنكي القاهرة والإسكندرية سجل سعر الدولار 17.82 جنيه للشراء،
و 7.92 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 17.83cib جنيه للشراء، و 17.93 جنيه للبيع.
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