سموحة يهزم المقاصة بثنائية

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سموحة

فاز فريق سموحة على نظيره مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الاسبوع الاول للدوري الممتاز 2018/ 2019 .

وتقدم بينسون شيلونجو لاعب فريق سموحة هدف التقدم بالدقيقة 59  بعد استغلال كورة عرضية،  ثم جاء أحمد نبيل " مانجا " ليضيف اللاعب الهدف الثانى من ضربة جزاء بالدقيقة 73 لحصد الفريق السكندرى الثلاث نقاط الاولى له ببطولة الدورى الممتاز .

وأحرز محمد رمضان  لاعب فريق المقاصة هدف فريقة الوحيد فى محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة بالثوانى الاخيرة من عمر المباراة بعد تسديدة رائعة من الحاوى الصغير .

وحاول أبناء طلعت يوسف العودة الى المباراة مرة أخرى بالدقائق الاخيرة من عمر المباراة ولكن الوقت لن يساعدهم من تسجيل هدف التعادل  بمرمى الفريق الازرق .

وتصدر سموحة بهذا الفوز ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الإنتاج الحربي والمصري.

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