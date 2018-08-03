خبير مصري: سوريا تحولت لمستعمرة روسية

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قال اللواء أركان حرب متقاعد، عادل سليمان، رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية - العسكرية، إن سوريا تحولت إلى مستعمرة روسية في ظل سيطرتها الكاملة على عقد جميع الاتفاقيات وإبرام المعاهدات وقيادة الحملات الدولية، بديلاً عن النظام السوري برئاسة بشار الأسد.

وكتب "سليمان" في تغريدة له على "تويتر": "مجرد سؤال : هل تحولت سورية الى مستعمرة روسية بشكل رسمى؟ روسيا تطبق اتفاقية فصل القوات مع العدو الإسرائيلى على الجولان المحتل بنشر مراكز ودوريات الشرطة العسكرية ؟ روسيا تقود حملة دولية لعودة اللاجئين السوريين حول العالم ؟ روسيا تدير حملة دولية لإعادة إعمار سورية ، روسيا تمثل سورية؟".


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