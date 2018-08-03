» «الأزهر» ينشر فيديو توضيحي لكل ما يتعلق بالأضحية

03 أغسطس 2018 - 09:17 م

نشر مجمع البحوث الإسلامية على صفحته الرسمية على "فيس بوك" فيديو توضيحي لشرح كل ما يتعلق بالأضحية من أحكام بشكل بسيط وميسر يلبي استفسارات الناس ويجيب على أسئلتهم.

واستعرض الفيديو في بدايته الحكم الشرعي للأضحية وأنها سنة مؤكدة على الراجح من أقوال العلماء، وهي من أحب الأعمال إلى الله.

وأوضح مجمع البحوث أن الأضحية يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الجاموس، الأغنام والماعز، كذلك يراعى أن تكون خالية من العيوب، ومراعية السن واللحم لمصلحة الفقير وهذه الأضحية تكون عن المضحي وكل أهل بيته.

كما أكد المجمع على الرفق بالحيوان من خلال حد الشفرة وإراحة الذبيحة والإحسان إليها.

وبيّن المجمع من خلال هذا العرض وقت الذبح وهو من بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة وله أن يأكل منها ويدخر ويهدي ويتصدق، كما أنه يستحب للمضحي أن لا يأخذ من شعره أو أظفاره من بدء ذي الحجة إلى أن يضحى.

وأشار هذا العرض التسجيلي إلى أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بحيث لا يقل نصيب الفرد عن السبع في الإبل أو البقر أو الجاموس، وعليه المحافظة على البيئة عند الذبح متبعا التعليمات التي تضعها وزارة البيئة.