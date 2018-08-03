» مهاجم «لايبزيج» على رادار ريال مدريد

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أشارت تقارير إعلامية إلى أن المهاجم الألماني تيمو ويرنير، نجم نادي لايبزيج، والذي يمتلك موهبة تهديفية كبيرة، فضلا عن صغر سنه، بات مرشحا بقوة للانتقال إلى صفوف الملكي.

ونوّه الموقع إلى أن العديد من العوامل ترجح كفة ويرنير لتدعيم هجوم الميرنغي الموسم الجديد، أبرزها صغر عمره، وتكلفته الأقل مقارنة بباقي النجوم المرشحين للانتقال لريال مدريد هذا الصيف.

وكانت صحف رياضية قد تحدثت بأن جولين لوبيتيغي مدرب الريال وضع رودريغو مهاجم فالنسيا كخيار أول بالنسبة له، لكن مغالاة فالنسيا بطلباته المالية وقف حائلا أمام إتمام الصفقة، وتتم المفاضلة بين ويرنير وماريانو دياز مهاجم نادي ليون، وإن كانت الكفة تميل إلى المهاجم الألماني.

وشارك ويرنير بتشكيلة المنتخب الألماني الأساسية في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، لكنه ظهر بمستوى مخيب للآمال، وفشل في إحراز أي هدف.

وترى إدارة ريال مدريد أن ويرنير يقوم بمردود جيد على مستوى الأندية مقارنة بأدائه مع المنتخب الألماني، ولكن في حال طلب نادي لايبزيغ مبالغ مالية باهظة لقاء الحصول على خدماته، فإنه سيتم صرف النظر عن فكرة ضمه.


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