يسري فودة يعلن توقفه عن تقديم«السلطة الخامسة»

03 أغسطس 2018 - 09:48 م

أعلن الإعلامي يسري فودة، توقفه عن تقديم برنامج «السلطة الخامسة» الذي يقدمه على التليفزيون الألماني دويتشه فيليه، مشيرًا إلى أن آخر حلقاته ستكون يوم الأربعاء القادم.

وكتب «فوده» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : في مثل هذه الساعة من مثل هذا اليوم قبل عامين بالتمام و الكمال انطلقت أولى حلقات برنامج "السلطة الخامسة" على DW عربية وسط تحديات كبرى من كل نوع".

وتابع: اليوم بلغ الإرهاق مني مدى يدعوني إلى أن أستأذنكم في استراحة أعيد فيها ترتيب الذهن و النفس و البدن بعد حلقة أخيرة يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله".

واستطرد: أود أن أعبر لكم عن شكري العميق لثقتكم التي هي دائمًا دافعنا في العمل. و أود أن أعبر عن تقديري لإدارة القناة لأنها تفهمت القرار، و عن امتناني لها لإتاحة مثل هذا البرنامج للمشاهد العربي في المقام الأول قبل عامين في ظروف صعبة، و عن اعتزازي بمساندتها لنا طوال هذه الفترة حتى اليوم. كما أود أن أعبر عن فخري بأعضاء فريق العمل الذين كرسوا وقتهم و جهدهم لتقديم مادة استثنائية بالغة الحرفية تحترم عقل المشاهد و تلتزم قواعد المهنة و آدابها".

واختتم : أشكرهم جميعًا واحدًا واحدًا من أعماق القلب، سواءٌ هؤلاء في النواحي الفنية أو اللوجيستية أو التحريرية أو كل من ساهم في تطور البرنامج منذ نشأته حتى اليوم".