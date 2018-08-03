  • الجمعة 03 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
مخدرات (صورة أرشيفية)

7 أسباب وراء تخطى مصر للمعدل العالمى لتعاطى المخدرات

مجلس النواب

بالأسماء.. 7 نواب مهددون بإسقاط العضوية

قوات روسية في سوريا

خبير مصري: سوريا تحولت لمستعمرة روسية

أطفال بورسعيد

هذه العقوبة تنتظر محافظ بورسعيد بسبب«أطفال الجمارك»

الدولار والجنيه

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مساء الجمعة

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني وإصابة 120 برصاص الاحتلال في غزة

الأطفال والمذيعة

مذيعة«أطفال الجمارك»تفجر مفاجآت في أول حوار لها

لقطة من الفيديو

بالفيديو.. فريق سعودي ينسحب من أمام نظيره الإسرائيلي

منى المذبوح

ثورة لبنانية ضد مصر بسبب منى المذبوح

والدة بن لادن

والدة بن لادن:«ابني شاب جيد تعرض لعملية غسل دماغ»

يسري فودة يعلن توقفه عن تقديم«السلطة الخامسة»

الحياة السياسية

يسري فوده
يسري فوده

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. مسلمون يشترون كنيسة ويحولونها لمسجد

#

فودة متضامنًا مع وائل عباس: "أحترمه برغم سبه لى"

#

بعد تغريدة سياسية..العريفي يعود للألغاز الفقهية

#

الأسواني يطرح سؤالًا محرجًا بشأن يسري فودة

السلطة الخامسة

توقف

يسري فوده

أعلن الإعلامي يسري فودة، توقفه عن تقديم برنامج «السلطة الخامسة» الذي يقدمه على التليفزيون الألماني دويتشه فيليه، مشيرًا إلى أن آخر حلقاته ستكون يوم الأربعاء القادم.

وكتب «فوده» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : في مثل هذه الساعة من مثل هذا اليوم قبل عامين بالتمام و الكمال انطلقت أولى حلقات برنامج "السلطة الخامسة" على DW عربية وسط تحديات كبرى من كل نوع".

وتابع: اليوم بلغ الإرهاق مني مدى يدعوني إلى أن أستأذنكم في استراحة أعيد فيها ترتيب الذهن و النفس و البدن بعد حلقة أخيرة يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله".

واستطرد: أود أن أعبر لكم عن شكري العميق لثقتكم التي هي دائمًا دافعنا في العمل. و أود أن أعبر عن تقديري لإدارة القناة لأنها تفهمت القرار، و عن امتناني لها لإتاحة مثل هذا البرنامج للمشاهد العربي في المقام الأول قبل عامين في ظروف صعبة، و عن اعتزازي بمساندتها لنا طوال هذه الفترة حتى اليوم. كما أود أن أعبر عن فخري بأعضاء فريق العمل الذين كرسوا وقتهم و جهدهم لتقديم مادة استثنائية بالغة الحرفية تحترم عقل المشاهد و تلتزم قواعد المهنة و آدابها".

واختتم : أشكرهم جميعًا واحدًا واحدًا من أعماق القلب، سواءٌ هؤلاء في النواحي الفنية أو اللوجيستية أو التحريرية أو كل من ساهم في تطور البرنامج منذ نشأته حتى اليوم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة بيراميدز وإنبي
» «الأزهر» ينشر فيديو توضيحي لكل ما يتعلق بالأضحية
» سقوط ثري عربي فى حوزته آثار بأكتوبر
» عبر معبر رفح.. سفر أول فوج من حجاج غزة إلى السعودية
» مهاجم «لايبزيج» على رادار ريال مدريد
» والدة بن لادن:«ابني شاب جيد تعرض لعملية غسل دماغ»
» هل يقضي الـ «DNA » على ظاهرة أطفال الشوارع؟
» تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مساء الجمعة
» البيت الأبيض: الكشف عن «صفقة القرن» قريبًا
» اتهام كاتبة مغربية بسرقة رواية مصرية
» لافتة إنسانية لحارس ليفربول تجاه زميله

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا