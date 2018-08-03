"حماية المستهلك": القانون يلزمنا باتخاذ هذا الأمر

03 أغسطس 2018 - 11:25 م

أكد اللواء راضى عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة تسير في الطريق الصحيح ولديها اهتمام بكل المجالات سواء الصحة والتعليم وغيرها.



وأضاف «عبدالمعطي»، خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن الدولة لديها اهتمام كبير ايضا بالشباب، مطالبا الشباب بالعمل والطموح.



وذكر أن قانون حماية المستهلك يلزمه باتخاذ إجراءات سريعة ضد أي سلعة تضر بصحة المواطن، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل دور الجهاز فيما يخص الأدوية لحماية صحة وسلامة المواطن، مشددًا على أنه قاموا بدور توعوي للمواطنين من خلال الإعلام بتحذيرهم من انتشار دواء مسرطن لعلاج الضغط.



وشدد على أن إجراءات سحب الأدوية المصنعة من المادة الفعالة «فالسارتان» تتم حاليًا، والشركات قامت بتدبير الدواء البديل الأمن للأدوية المسرطنة حتى لا يكون هناك فراغ.

