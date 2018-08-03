ارتفاع ضحايا تفجير داخل مسجد شرق أفغانستان

اترتفعت حصيلة الضحايا جراء التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة داخل أحد المساجد في مدينة جارديز بإقليم باكتيا شرقي أفغانستان، إلى 39 قتيلا على الأقل وأكثر من 80 مصابا.



وقال قائد شرطة الإقليم راز محمد ماندوزاي- في تصريح نقله راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الجمعة- إن انتحاريين دخلا أحد المساجد وأطلقا النيران على المصلين قبل قيامهما بتفجير نفسيهما، بينما قال مدير الصحة بالإقليم «ولاية خان أحمدزاي» إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات في مدينة جارديز من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء هذا التفجير.

