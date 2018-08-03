هذا ما قاله مساعد مدير المخابرات الأسبق عن صفقة القرن

أكد اللواء ممدوح الإمام، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن موضوع صفقة القرن أخذ أكبر من حجمه، لافتًا إلى أن هذا الموضوع ليس جديد، وبدأ من مراكز الأبحاث الأمريكية التى تمثل بداية اتخاذ القرار في الإدارة الأمريكية.
وأوضح "الإمام"، خلال تصريحات تلفزيونية، يوم الجمعة، أن الحديث عن صفقة القرن بدأ منذ التسعينات، وكان هناك رفض بات من مصر لهذا الكلام، وتم التأكيد على أن تبادل الأراضي موضوع مصر لم تقبل به، ولن نفرط في شبر من أراضينا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال مؤتمر الشباب على أن مصر لن تقبل إلا ما يقبل به الشعب الفلسطيني.
ونوه، إلى أن قرار التسوية في يد الشعب الفلسطيني بما لايضر بمصالح مصر، وهذا الحديث تم التأكيد عليه من الرئيس الراحل السادات، والرئيس الأسبق مبارك، مشددًا على ان الحدود المصرية محددة بحدود دولية ولا يملك أي رئيس أو مسئول في مصر أن يقبل بتبادل الأراضي، ومايتردد حول ذلك خزعبلات.