» مدرب إنبي يوجه رسالة نارية رسالة للجنة الحكام

علق خالد متولي، المدير الفني لنادي إنبي، على أداء التحكيم في مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي خسرها بهدف بالجولة الأولى بالدوري.



وقال «متولي»، في تصريحات تلفيزيونية، إن إنبي كان يستحق الفوز ولكن قرارات الحكم آثرت على نتيجة المباراة، موجها رسالة إلى عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، قائلا: «مش هتكلم على الأخطاء التحكيمية.. في لجنة حكام، هو ده العدل إن في فرقة تكسب بعينها».

