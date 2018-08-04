مفاجأة سارة لجميع موظفي الدولة

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كشف الإعلامي أسامة كمال - مقدم برنامج "مساء DMC" - عن وجود قرار إداري في درج الحكومة بتقليل ساعات العمل لجميع موظفي الدولة .

وقال "كمال" إن لجنة مكونة من عدة خبراء درست الأمر وخرجت بعدة مقترحات ، الأول أن يتم تقسيم العمل في المصالح الحكومية بنظام الشيفتات ، والثاني أن ينتهي العمل في المصالح الحكومية في الثانية مساءً مع إلغاء إجازة السبت ، والثالث أن يتم تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين كل وردية 3 أيام وتكون ساعات العمل 10 ساعات من 8 صباحًا لـ 6 مساءً".

وأضاف: "الاقتراح الرابع هو الذي قد يعجب الموظفين ، أن يتم زيادة ساعات العمل لمدة ساعة بحيث تنتهي المصالح في الرابعة عصرًا ، على أن تكون أيام العمل الأسبوعية 4 فقط مع 3 أيام إجازة ".

وأشار إلى أن المقترح الأخير هو الأقرب للتطبيق.

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