قرار هام من النيابة ضد المتهم بتعذيب "طفلة الساحل"

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التعذيب

طفلة الساحل

روت الطفلة شيماء شديد  - 9 سنوات - تفاصيل تعذيبها على يد رب أسرة كانت تعمل لديه ، وذلك بعد أن تمكنت من الهرب إثر تعرضها لاعتداء قوي .

وقالت الطفلة أثناء الإدلاء بأقوالها أمام النيابة إنها تعرضت للتعذيب على مدار عام كامل على يد تلك الأسرة حيث أنها تعمل معهم في فيلتهم بالحي السادس بالعبور ، وجاءت معهم إلى الساحل لخدمتهم أثناء قضاء إجازة الصيف ، لكن رب الأسرة انهال عليها ضربًا لأنها أكلت قطعة من الحلوى دون أن تحصل على إذن منه .

وقررت النيابة التحفظ على المتهم بالاعتداء على الطفلة ، كما قررت إيداعها بإحدى دور الرعاية "حسب الوطن".

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