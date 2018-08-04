مطربة عربية ترقص كيكي على نعش زوجها .. لتفاجأ بما لم تتوقع

أحمد عادل شعبان
أثار مقطع فيديو صورته المطربة اللبنانية تينا زبيدي موجة من الغضب في بلدها بعد أن قامت بالرقص على نعش زوجها الشاعر أنيس زبيدي .
وظهرت المطربة في الفيديو تبكي زوجها بشدة ، أثناء وضعه في النعش ، ثم تركب معه السيارة المخصصة لذلك ، وبعدها ترقص "كيكي" ، لتتفاجأ بزوجها يستيقظ من نعشه ويقوم بالرقص معها وهو ما جعلها تخاف أولًا ثم تفرح بعودته .
وشكك نشطاء في صحة الفيديو ، مؤكدين أن ما فعلته المطربة و زوجها حيلة رخيصة للشهرة .
وقال أحد النشطاء اللبنانيين : "لاوعاطينهن القاب مغنية وشاعر.. لك هدول مدري شو بيتعاطوا".
وقال آخر: "شو هالعالم مرضى .. لا هي ولا جوزها طبيعيين" .. وقالت ثالثة: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. هدول بدهن مصحة .. صار كتير هلء مهابيل".
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