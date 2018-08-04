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مطربة عربية ترقص كيكي على نعش زوجها .. لتفاجأ بما لم تتوقع

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نعش الزوج
نعش الزوج

أحمد عادل شعبان

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رقصة كيكي

أثار مقطع فيديو صورته المطربة اللبنانية تينا زبيدي موجة من الغضب في بلدها بعد أن قامت بالرقص على نعش زوجها الشاعر أنيس زبيدي .

وظهرت المطربة في الفيديو تبكي زوجها بشدة ، أثناء وضعه في النعش ، ثم تركب معه السيارة المخصصة لذلك ، وبعدها ترقص "كيكي" ، لتتفاجأ بزوجها يستيقظ من نعشه ويقوم بالرقص معها وهو ما جعلها تخاف أولًا ثم تفرح بعودته .

وشكك نشطاء في صحة الفيديو ، مؤكدين أن ما فعلته المطربة و زوجها حيلة رخيصة للشهرة .

وقال أحد النشطاء اللبنانيين : "لاوعاطينهن القاب مغنية وشاعر.. لك هدول مدري شو بيتعاطوا".

وقال آخر: "شو هالعالم مرضى .. لا هي ولا جوزها طبيعيين" .. وقالت ثالثة: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. هدول بدهن مصحة .. صار كتير هلء مهابيل".

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