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نجم ألمانيا: إعلام بلدنا منافق .. وهو من تسبب بأزمة أوزيل

الرياضة

مولر
مولر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مولر

اوزيل

نفى توماس مولر - نجم المنتخب الألماني - أن يكون اتحاد الكرة ببلاده قد تعامل مع زميله السابق مسعود أوزيل بعنصرية ، مؤكدًا أن سبب الأزمة هي وسائل الإعلام .

ونفى توماس وجود أي معاملة عنصرية تجاه أوزيل، مهاجما وسائل الإعلام الألمانية، بالقول: "الاتحاد الألماني حاول إيجاد صيغة من الصلح والوئام مع أوزيل، لكن وسائل الإعلام واصلت صب الزيت على النار إلى حين انفجار الأزمة"، وفق ما نقل موقع "يوروسبورت".

وقال مولر في مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية ضد مانشستر يونايتد الأحد : "وسائل الإعلام كانت منافقة، لم تأخذ القضية بحيادية، وكانت دائما تصب الزيت على النار، للحصول على مبيعات أكثر لصحفها".

وأعلن أوزيل اعتزاله الدولي في يوليو بعد زعمه أنه سئم من معاملته بعنصرية من الاتحاد الألماني لكرة القدم، وبعد انتقادات طالته على خلفية صورة جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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