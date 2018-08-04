واستخدم المدربون في الفريق حواجز تساعد على صناعة "الكرات التي تغير اتجاهها"، التي تمثل تحديا صعبا لحراس المرمى خلال المباريات.

ونشر النادي على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" لقطات لتدريبات حراس النادي، استعدادا للموسم الجديد، باستخدام الطرق "المبتكرة" لمحاكاة تلك التسديدات.

ويأمل الفريق بتجهيز حراس المرمى للتعامل بشكل أفضل مع التسديدات التي تغير اتجاهها، جراء ارتطامها بجسم لاعب آخر، أو بأرضية غير مستوية، خلال الموسم المقبل.

وأنفق بولونيا 26 مليون يورو هذا الموسم للتعاقد مع 3 حراس جدد، هم لوكاس سكوربسكي ودييغو فالسينيللي وفيديريكو سانتاندير.

وأنهى بولونيا الموسم الماضي في المركز الـ15 في ترتيب "الكاتشيو"، ويأمل بمساعدة الحراس الجدد، أن يتحسن مستوى الفريق خلال الموسم الجديد، الذي ينطلق في 18 أغسطس المقبل.