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الفلسطينيون يشهدون حدثًا رياضيا قلما يتكرر

الرياضة

مشجعو فلسطين
مشجعو فلسطين

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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غيورا آيلاند

فلسطين

العراق

يشهد الفلسطينيون اليوم حدثًا رياضيا قلما يتكرر ، وذلك حين يلتقي منتخب بلدهم في مباراة دولية مع المنتخب العراقي برام الله .

ومن المقرر أن تقام المبارة الودية والدولية على استاد فيصل الحسيني في الرام، الواقعة على مشارف رام الله والمجاورة للقدس الشرقية.

ومن المنتظر أن تجتذب المباراة التي تقام في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش آلاف المشجعين الفلسطينيين الذين نادرا ما يشاهدون مباراة كرة قدم دولية بشكل مباشر.

ويقع الاستاد على الجانب الفلسطيني من حاجز الفصل الإسرائيلي، ويقع موازيا لمستوطنة إسرائيلية بالقدس في الجزء الذي يريده الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل.

وهذه أول زيارة يقوم بها الفريق العراقي للأراضي الفلسطينية. وقد وصل الوفد العراقي إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن.

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