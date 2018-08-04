» من هي السيدة العربية التي يحتفل جوجل بذكراها اليوم؟

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عنبرة
عنبرة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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عنبرة سلام الخالدي

احتفل موقع جوجل بالسيدة عنبرة سلام الخالدي ، وذلك من خلال وضع صورتها على محرك البحث الخاص به باعتبارها من النساء العربيات المؤثرات في بداية القرن الماضي .

وعنبرة التي عاصرت الأديب طه حسين، وكتب مقدمة لأحد مؤلفاتها، كانت ناشطة ومؤسسة لمؤسسة "يقظة الفتاة العربية" في لبنان، إضافة إلى مشاركتها في تأسيس عدد من الجمعيات الأخرى حيث عاشت بين فلسطين ولبنان.

وساهمت خلال سنوات نشاطها، في خدمة المجتمع عبر عدد من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالفقراء.

ولدت الناشطة العربية في بيروت عام 1897، لأسرة عريقة ومحافظة، وكان والدها سليم علي سلام سياسيا متقدما، وتلقت دروسها في مدرسة مار يوسف، وحفظت القرآن في سن العاشرة ثم عكفت على الدروس المنزلية بعد نشوب الحرب العالمية الأولى.

وفي مجال الأدب، كانت عنبرة التي وافتها المنية عام 1986، أول من ترجم الإلياذة لهوميروس، ثم الأوديسة والإنياذة.

وكانت أول سيدة تلقي حديثاً نسائياً من إذاعة القدس؛ حيث كتبت بحثاً عن سكينة بنت الحسين التي تعتبرها رائدة الوعي النسائي والأدب الرفيع.

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