» تعرف علي درجات حرارة اليوم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 4 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 26 38

بورسعيد 26 31

دمياط 26 32

العريش 23 33

رفح 23 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

رأس سدر 27 37

نخل 22 36

نويبع 28 38

طابا 25 37

كاترين 19 33

الطور 28 38

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 30 38

مرسى علم 28 38

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

قنا 27 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 27 41

الوادي الجديد 29 43

شلاتين 29 38

أبو رماد 29 36

راس حدربة 30 35

حلايب 30 36


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