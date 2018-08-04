أول تعليق من محافظ بورسعيد على فيديو "أطفال التهريب"

04 أغسطس 2018 - 09:32 ص

عقب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على فيديو الأطفال الذين تم القبض عليهم بتهمة تهريب الملابس، قائلاً: "ما حدث من قبل هؤلاء الأطفال لا يرضي أحدًا، مشيرًا إلى أنه يوجد في بورسعيد، ثلاث منافذ جمركية رسمية فقط".

وأضاف الغضبان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "دي إم سي"، تقديم الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك إجراءات يتخذها الآن لحماية الأطفال من استغلال المهربين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المحال التي تمارس بيع البضائع المهربة، بتحرير محاضر وإبلاغ النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على "فيس بوك" لمجموعة أطفال ضبطوا أثناء قيامهم بعمليات تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم، عبر المنافذ الجمركية، واستجوابهم من قبل موظفة بالعلاقات العامة في المحافظة.

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