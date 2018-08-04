إعلامى عن أطفال التهريب: مجرمون

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هاجم حاتم نعمان، مقدم برنامج حكاية وطن، أطفال التهريب ببورسعيد، بعد انتشار فيديو شهير لهم مع المذيعة قائلاً: "هؤلاء الأطفال مجرمون لكنهم غير مدركين ما يفعلون بدليل الضحك الهستيري".

وأَضاف نعمان، مقدم برنامج "حكاية وطن" على فضائية "ال تي سي" أنه في حالة اقتحام هؤلاء الأطفال منزل أحد الأشخاص سنتعامل معهم على أنهم مجرمين، مشيرًا إلى أنه لعلاج هذه الواقعة يجب تعليمهم، لكن لابد أن نأتي بالرأس الأكبر الذي جند هؤلاء الأطفال للإضرار بالبلاد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على "فيس بوك" لمجموعة أطفال ضبطوا أثناء قيامهم بعمليات تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم، عبر المنافذ الجمركية، واستجوابهم من قبل موظفة بالعلاقات العامة في المحافظة.

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