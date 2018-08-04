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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية وتواجد أمني بوسط البلد
سيولة مرورية وتواجد أمني بوسط البلد

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

ظهرت سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم السبت، وانتظمت حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انسياب مروري مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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