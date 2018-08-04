بالأرقام.. "الريال" يطلب مبلغا خياليا لبيع "مودريتش"

04 أغسطس 2018 - 10:04 ص

طالب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني مبلغ 750 مليون يورو مقابل بيع لاعب خط وسط الفريق لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا المحترف بين صفوف الفريق.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، المبلغ الذي يطلبه "بيريز" بالخيالي.

وفي ظل تقارير حول سعي إنتر الإيطالي إلى ضم مودريتش 32 عاما، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 حيث قاد بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، نقلت الصحيفة عن بيريز قوله إن "الطريقة الوحيدة لرحيل مودريتش تكمن في دفع أحدهم 750 مليون يورو".

وكانت تقارير إيطالية أشارت إلى أن مسؤولي نادي إنتر أجروا اتصالات بممثلي مودريتش، أملا بضمه إلى صفوف الفريق اللومباردي.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن مودريتش منح وكيلة أعماله وزوجته فانيا بوسنيتش موافقته على الرحيل وقد عرضت خدماته على إنتر.

وكان مودريتش جدد عقده في نوفمبر 2016 مع الفريق الملكي حتى صيف 2020.

وعلى رغم سعي إنتر لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ سنوات والتعاقد مع النجم البلجيكي راديا ناينغولان، يبدو أن ريال يعترض هذه الصفقة بعد رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي أيضا، حيث سيحمل ألوان يوفنتوس البطل.

وبحال قدوم مودريتش إلى إنتر، سيتمركز مع نجوم المنتخب الكرواتي في "نيراتسوري" في ظل تواجد إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وشيمي فرساليكو المنضم أخيرا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.