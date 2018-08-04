بالفيديو.. الراقص على العكاز يشارك فى تحدى "كيكي"

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الراقض علي العكاز

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شارك الشاب محمود عبده، المعروف إعلاميًا بـ"الراقص على العكاز "، في تحدى "كيكي" وقام بالرقص بقدم واحدة أثناء سير السيارة ببطء ما أثار إعجاب الكثير من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر "عبده" مقطع فيديو  مؤخرًا عبر صفحته  الشخصية بـ"فيس بوك "، وهو يرقص علي نغمة أغنية My Feelings In "  للمغني الكندي دريك أمام سيارة .

جدير بالذكر أن  "عبده"  اشتهر مؤخرا  بعدما أحرز لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، هدف صعود المنتخب المصري لكأس العالم بروسيا 2018، في المباراة الفاصلة التي جمعت بين مصر  وأوغندا، حيت  تحدي الشاب إعاقته  وشارك فرحة الجماهير  وقام بالرقص علي العكاز .

شاهد الفيديو..

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