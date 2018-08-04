بالفيديو.. لاعبون يتناولون الطعام أثناء المباراة

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متابعات- محمد الخرو

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استعرضت فضائية سام سبورت الإنجليزية أبرز لقطات لمشاهير الساحرة المستديرة خلال تناولهم الطعام أثناء سير المباريات وقامت بنشر فيديو جمعت فيه أشهر 10 حالات لهذه الواقعة.

وعرضت القناة، في الفيديو لقطات للاعب كرة القدم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش وهو يتناول قطعة من الطعام التقطها من على أرضية الملعب، فضلاً عن مدافع نادي مانشستر يونايتد الأرجنتيني، ماركوس روخو، الذي كان يتناول موزة أثناء المباراة.

كما أظهرت القناة لقطات لحارس مرمى نادي سوتون يونايتد، واين شو، وهو بصدد تناول شطيرة خلال المباراة، بالإضافة إلى مدافع نادي برشلونة، دانييل ألفيس، الذي التقط قطعة موز ملقاة في الملعب وقام بتناولها قبل تسديده لضربة زاوية.

شاهد الفيديو..


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