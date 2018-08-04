التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري

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تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك

استعد نادي الزمالك جيدًا لمباراته أمام الاتحاد السكندري، في الثامنة من مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري.  

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري كرستيان جروس المدير الفني للزمالك اللقاء، بخطة «4-2-3-1» مكونة من محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمي.

وفي الدفاع الرباعي أحمد أبو الفتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

وفي خط الوسط كل من محمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأيمن حفنى وعبد الله جمعة ومحمود كهربا.

ومهاجم وحيد وهو حميد أحداد.


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