تطورات صادمة عن حالة المسعف أحمد جمال

04 أغسطس 2018 - 10:19 ص

عرض الإعلامي أسامة كمال، مقطع فيديو يرصد حالة المسعف أحمد جمال الذي يعمل في هيئة الإسعاف بشمال سيناء، حيث صدرت له تعليمات بالتحرك لإسعاف عدد من رجال القوات المسلحة، مضيفًا أنه عقب إنهاء مهمته قام مجموعة من الإرهابيين بضرب النار على عربية الإسعاف، حيث أصيب بطلقتين فى الكتف والذراع".

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن حالة المسعف أحمد جمال الذي تم استهدافه بالرصاص من قبل مجموعة من الإرهابيين بشمال سيناء حرجة جدًا.

وتابع الأنصاري: نحن لا نقصر في تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية للمسعف أحمد جمال لكن حالته حرجة للغاية.

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