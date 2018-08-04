  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:41 ص
بحث متقدم

بالفيديو.. الراقص على العكاز يشارك فى تحدى "كيكي"

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أول تعليق من محافظ بورسعيد على فيديو "أطفال التهريب"

مورديتش

بالأرقام.. "الريال" يطلب مبلغا خياليا لبيع "مودريتش"

شعبولا للنيابة: لم أقصد السخرية من القرآن وسأعتذر للأزهر

بالفيديو.. "شعبولا" يكشف كواليس الاستيلاء علي أمواله

أطفال التهريب

إعلامى عن أطفال التهريب: مجرمون

الدولار

تراجع سعر الدولار ليسجل هذا الرقم

صلاح

مذيع بريطاني يفاجئ صلاح بتصرف غريب.. وهذا رد فعله

هنيدي

هكذا سخر محمد هنيدي من مذيعة أطفال بورسعيد

نعش الزوج

مطربة عربية ترقص كيكي على نعش زوجها .. لتفاجأ بما لم تتوقع

طفلة الساحل

قرار هام من النيابة ضد المتهم بتعذيب "طفلة الساحل"

تطورات صادمة عن حالة المسعف أحمد جمال

آخر الأخبار

المسعف أحمد جمال
المسعف أحمد جمال

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"عبد الناصر" يشعل النار بين الشوباشي وإعلامي

#

مقرب من الأستاذ الجامعي الذي قتل نجله يروي وقائع مثيرة

#

معلومة مهمة من الأرصاد عن طقس الأسبوع الحالي

#

شوبير: 3 لاعبين يتمردون على الأهلي .. وهذا أرويه لأول مرة

عرض الإعلامي أسامة كمال، مقطع فيديو يرصد حالة المسعف أحمد جمال الذي يعمل في هيئة الإسعاف بشمال سيناء، حيث صدرت له تعليمات بالتحرك لإسعاف عدد من رجال القوات المسلحة، مضيفًا أنه عقب إنهاء مهمته قام  مجموعة من  الإرهابيين بضرب النار على عربية الإسعاف، حيث أصيب بطلقتين فى الكتف والذراع".

 ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن حالة المسعف أحمد جمال الذي تم استهدافه بالرصاص من قبل مجموعة من الإرهابيين بشمال سيناء حرجة جدًا.

وتابع الأنصاري: نحن لا نقصر في تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية للمسعف أحمد جمال لكن حالته حرجة للغاية.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار سار لـ"ناصر ماهر" من جهاز "كارتيرون"
» شاهد.. سكان قرية تركية يستقبلون طاقم طائرة عسكرية بمائدة طعام
» الاحتلال يعلن استيلاءه على سفينة لفك الحصار عن غزة
» اكتشاف جاسوسة روسية كانت تعمل بالسفارة الأمريكية
» أخيرًا .. علماء يفكون لغز مثلث برمودا الرهيب
» تعرف على درجات حرارة اليوم
» من هي السيدة العربية التي يحتفل جوجل بذكراها اليوم؟
» سر مشين يحطم سمعة الزوجين "الودودين" الذين خدعوا الجميع
» الفلسطينيون يشهدون حدثًا رياضيا قلما يتكرر
» شاهد .. نادي إيطالي يبتكر طريقة مذهلة لتدريب حراس مرماه
» رسميا .. فيدال ينتقل إلى برشلونة الأسباني

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا