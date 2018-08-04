شاهد.. أم تنقذ طفليها وتموت حرقًا

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ضحت أم صينية بنفسها لإنقاذ طفليها من حريق شب في منزلهما.

ويبدو في الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أعمدة دخان تخرج من طابق رابع في بناية سكنية، فيما يحاول الجيران الموجودن في الأسفل إنقاذ عالقين في المبنى، بعد أن فردوا ملايات أسرّة تتيح قفزا آمنا.

وقالت الصحيفة إن الحدث وقع في مدينة تشوتشانغ الواقعة بمقاطعة خنان شرقي الصين.

وحسب تقارير محلية، فإن الأم بعدما شعرت أنها وأطفالها محاصرون داخل شقتهم، سارعت إلى الاستنجاد بالجيران ثم إلقاء ملايات الأسرّة وأغطية عبر النافذة لتأمين عملية الإنقاذ.

وبالفعل، ألقت الطفل الأول صوب الجيران الموجودين في الأسفل، الذين ربطوا الملايات ونجح الأمر، وتكرر الأمر بعد لحظات مع الابن الثاني.

وصرخ الجيران على الأم لحثها على الخروج من الشقة المحترقة، لكنها لم ترد، واتضح لاحقا أنه اغمي عليها بسبب الدخان الكثيف المصاحب للحريق.

وعندما وصلت فرق الإطفاء إلى المنزل نقلوا الأم إلى المستشفى، حيث أعلن هناك عن وفاتها.

وذكر تقرير لتلفزيون "خنان" المحلي أن الطفلين، وهما ذكر في التاسعة من عمره، وطفلة في الـ3 من عمرها أصيبا بجروح طفيفة.

لمشاهدة الفيديو.. أضغط هنا 


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