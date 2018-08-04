» حرمه التنسيق من كلية هندسة.. فانتحر

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أقدم طالب على الانتحار بمركز سمالوط بالمنيا بشنق نفسه داخل منزله، بسبب التنسيق بعد أن رشّحه إلى كلية التربية بدلا من الهندسة.

 وردت معلومات للواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، يفيد بانتحار طالب في ظروف غامضة داخل منزله بإحدى قرى المركز.

وبالفحص عثُر على جثة "ب.س.ف" 19 عامًا طالب، وأفادت التحريات الأولية بأنه شنق نفسه باستخدام حبل لفه حول عنقه داخل مطبخ المنزل مستغلًا غياب أفرد الأسرة.

وذكرت التحريات، أن الطالب كان يرغب في الالتحاق بكلية الهندسة، وتقدم في تنسيق المرحلة الثانية للكليات والمعاهد بمجموع 90.5% شعبة علمي رياضة، لكنه بعد ظهور نتيجة التنسيق فوجئ ببطاقة الترشيح لكلية التربية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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