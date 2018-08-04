"مدبولى" يعلن موعد افتتاح الرئيس للعاصمة الادارية

04 أغسطس 2018 - 10:41 ص

قال رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن منذ أيام أن عام 2020 سيشهد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المشروعات والمدن الأخرى.

وتابع "مدبولي" خلال مقابلة مع عضو الحزب الحاكم الصينى: "أن الرئيس يضع مشروع منطقة الأعمال المركزية ضمن المشروعات المقرر انتهاء جزء كبير منها فى هذا التاريخ، وطلب توجيه رسالة للشركة ببذل قصارى الجهد لإنجاز المشروع فى وقت قياسى، ليتم وضعه فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية".

وأضاف: "تحدثت مع مسئولى الشركة عن تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لكى يتم التوقيع عليها، بحضور الرئيس السيسى، خلال زيارته للصين فى سبتمبر المقبل، وطلبت من الشركة أن تعمل بأقصى طاقة ممكنة للانتهاء من المشروع فى أقصر فترة زمنية ممكنة لتلبية تطلعات وآمال الشعب المصرى، وعليها تكثيف معدلات العمل، وزيادة المُعَدّات والعمالة بالموقع".