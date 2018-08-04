» بالفيديو.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مستشفى ترعب المرضى

04 أغسطس 2018 - 10:44 ص

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع مشاجرة عنيفة لمجموعة من الشباب داخل إحدى المستشفيات المغربية ما أثار حالة حدوث فوضى وذعر بين المرضى.

وأظهر المقطع الذى وثقته إحدى كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المستشفى ملاحقة 3 شبان لشاب آخر كان على خلاف معهم داخل مستشفى بأحد أحياء مدينة سلا المغربية قرب الرباط،، حاملين سلاحًا أبيض من النوع الكبير ما أثار الرعب بين المراجعين خاصة النساء والأطفال الذين كانوا متواجدين داخل المبنى.

وجاء في بلاغ لمديرية الأمن الوطني في المغرب أن الأجهزة الأمنية "تعاملت مع شكوى تقدم بها شخص حول تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض، من قبل ثلاثة أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، قبل أن تُظهر التحقيقات الأولية أن الاعتداء امتد إلى داخل مستوصف طبي، وهو الأمر الذي وثّقته تسجيلات كاميرات المراقبة التي تم تداولها لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة أنها تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو من ذوي السوابق ولا يزال البحث جاريًا عن شريكيه بعد تحديد هُويتهما.

وكانت الحادثة أثارت الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل، خصوصًا مشاهد الخوف والهروب بين النساء والأطفال الذين كانوا ينتظرون دورهم لتلقي العلاج، وانتقدت التعليقات حدوث هذا الأمر داخل مؤسسة عمومية في وضح النهار.

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