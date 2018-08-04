مفاجأة مدوية عن رئيس "الجمارك" المتهم بالفساد

04 أغسطس 2018 - 10:58 ص

عقب الإعلامي مصطفى بكري، على الاتهامات الموجهة لرئيس مصلحة الجمارك بشأن الفساد قائلا: "إن هناك حملات مشبوهة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تشويه صورة هيئة الرقابة الإدارية، وإبراز قيامها بتلفيق قضايا فساد لرئيس مصلحة الجمارك السابق.

وتساءل بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد": "من الذي رشح المتهم جمال عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الجمارك؟.

وتابع: "إحدى الشخصيات ضغطت لتعيين جمال عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الجمارك وأنا أعرفه".

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