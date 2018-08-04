الاتحاد يستبعد «سيسية» و«داوودا» من مواجهة الزمالك

04 أغسطس 2018 - 11:17 ص

استبعد محمد عمر المدير الفنى لنادي الاتحاد السكندري كلا من رزاق سيسيه، وأحمد داوودا لوجود اتفاق مسبق بين الاتحاد والزمالك، يقضي بعدم مشاركتهما أمام الفريق الأبيض.

في السياق ذاته أعلن محمد عمر المدير الفني للاتحاد قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة لتلك المباراة.

وجاءت القائمة كالتالي:

الهانى سليمان، محمود الغرباوي، محمود الزنفلي، كريم الديب، مروان النجار، ويلسون، محمد جبر، محمود رزق، رمزى خالد، محمد عادل، ديديه كوريه، نور السيد، احمد مجدى، خالد الغندور، فوزى الحناوى، أحمد الألفي، جدو، إيمانويل بناهيني، محمد عبد المجيد، خالد قمر.