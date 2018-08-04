» سيدة تقطع العضو التناسلى لزوجها بسبب إهماله

04 أغسطس 2018 - 11:17 ص

أقدمت سيدة على قطع العضو الذكرى لزوجها بعد زواجه أخرى وأهملها فى الهند.

بعد نحو السنة من زواجه من امرأة ثانية لتعذر إنجابه أطفالاً من الأولى، كثرت المشاكل، وزادت شكاوى الزوجة الأولى من إهمال زوجها وتقضيته معضم أوقاته مع ضرتها.

السيد القاطنة في شمال الهند، أعمت الغيرة عينيها، فسحبت سكينا حادا إثر شجار معتاد وقطعت عضو زوجها التناسلي.

وقد أكد المسئول الأمني، أنيل كومار كاباروان إنه جرى نقل المتضرر يونس أحمد، 45 عاما إلى مستشفى في ولاية أوتار براديش كما جرى توقيف الزوجة، بحسب "دويتشه فيلا".

وقال كاباروان :"أمس، تجدد الشجار بين الرجل وزوجته، التي كثيرا ما اتهمته بإهمالها وعدم قضاء وقت معها، فقامت الزوجة بقطع أعضائه التناسلية بسكين". وأضاف: "جرى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة ويتلقى العلاج".