5 أسباب حولت "قطب" للعنف والتكفير

04 أغسطس 2018 - 11:23 ص

كشف الكاتب والمفكر الإسلامي ناجح إبراهيم، 5 أسباب وراء تحول المفكر والكاتب سيد قطب إلي الفكر التكفيري، مع العلم بأنه من تلاميذ "العقاد.

وتابع خلال مقال له بجريدة الشروق تحت عنوان "5 أسباب وراء تحول «ظلال سيد قطب» لنشر العنف والتكفير"، قائلًا: "كان الرئيس ناصر يشكو لقطب من الإخوان وتصرفاتهم معه فى بداية الثورة، ثم تبدلت العلاقة إلى النقيض حينما اعتقلهم ناصر سنة 1954 وحكم عليه بالسجن 15 عاما، ولعلها تكون نقطة التحول إلي هذا الفكر".

وأضاف: "أن بعض العلماء الكبار من الإخوان وغيرهم اعتبروا معالم على الطريق وهذا الكتاب سبب فكرى فى انتشار موجات التكفير والعنف التى اجتاحت العالم الإسلامي منذ منتصف السبعينيات وحتى اليوم وتبنت فكرتى التكفير والتفجير والاغتيالات بدءًا من شكرى مصطفى ود.أيمن الظواهري إلى أبو بكر البغدادى، ومعظم الجماعات الجهادية الأخرى، فكلهم نهل من هذا الكتاب واستقى منه" .

وأردف "إبراهيم": "كتابه «فى ظلال القرآن» لم يسمه تفسير القرآن، ولكن المصيبة الكبرى أن أكثر الجماعات التى تأثرت بالكتاب أخذت كل ما كتبه قطب على أنه قرآن منزل أو أحكام فقهية أو عقائدية متفق عليها أو مجمع عليها، ويا ويل من يناقشها، فأخذوا ينزلون كلمات قطب على مجتمعهم وحكوماتهم ودولهم بطريقة خاطئة.

وتابع: "هذا الكتاب له إيجابيات، وله سلبيات كثيرة أيضا ويحتاج إلى مراجعة علمية دقيقة، وأعتقد جازما أن "قطب" لو لم يدخل السجن فى القضية الأولى التى لم يكن له دخل فيها ولم يكن من كوادر الإخوان الأساسية أو دخل السجن ولم ير التعذيب البشع فى السجون فى منتصف الخمسينيات لما دشن هذا الفكر المتشدد ولكان أكثر تسامحا وعفوا ورحمة".

واختتم مقاله بقوله: "لو أن نظام الحكم خفف الحكم عنه من الإعدام إلى المؤبد وامتدت حياته بعد ذلك ليرى الآثار السلبية لأفكاره على الشباب لراجع بنفسه أفكاره خاصة إذا رأى شبابا وصل إلى الاغتيالات والتفجير والتكفير بناء عليه .