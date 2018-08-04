تعيين وزير المالية ووزيرة التخطيط في منصب إضافي

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قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعيين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وتعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظاً مناوباً، على أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

جدير بالذكر، أن البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان والمجتمعات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع ويضم البنك فى عضويته 57 دولة عضو فى أربع قارات ويتخذ مقره الرئيسى فى جدة، بالمملكة العربية السعودية.

ويمثل مجلس المحافظين فى البنك السلطة الأعلى، حيث يمثل كل دولة عضو فى البنك بالمجلس محافظ ومحافظ مناوب، ويكون أحدهما أو كلاهما فى معظم الحالات، بمرتبة وزير. يجتمع المجلس مرة فى السنة للنظر فى البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها، وتعيين مدققى الحسابات الخارجيين ووضع السياسات المستقبلية للبنك .



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