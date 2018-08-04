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غضب مواطني ببنها عقب تكرار انقطاع الكهرباء

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سادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ودون سابق إنذار في الوقت التي يفتتح فيه الرئيس العديد من المحطات الكهربائية الجديدة.

ويقول كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية، كلما تحدث الرئيس السيسي عن إنجازاتنا العملاقة فى مجال الكهرباء أو افتتاح مشروعات ومحطات كهربائية جديدة تضيف لقدراتنا مزيدًا من الطاقة الكهربائية  تجد منطقة شارع سالم  أمام مسجد الجمعية الشرعية ببنها الجديدة وكل الشوارع المرتبطة بالمحول الكهربائي بهذه المنطقة وعلى غير العادة تعاني فجأة من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذى يستمر لساعات فى هذا الحر الشديد.

وأكد كامل أن المشكلة ليست في بنها فقط  بل هناك أماكن وقرى آخري في القليوبية تعاني من نفس المشكلة ومسئولي الكهرباء بالقليوبية "ودن من طين وودن من عجين".

وطالب أمين التجمع من المسئولين الاهتمام بهذه المشكلة والأجهزة الأمنية المعنية فالأمر ليس بالبسيط فالناس تعانى شظف الحياة ولا تريد المزيد.

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