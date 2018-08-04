بالفيديو.. شاب بدون يدين يتحدى إعاقته ويحترف "الحلاقة"

04 أغسطس 2018 - 11:55 ص

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لشاب يدعي جابريل هيرديا تحدى إعاقته وتمكن من العمل بالرغم من فقدانه يديه.

وأوضحت الصحيفة أن جابريل ولد بأطراف غير كاملة، ولكنه أصبح حلاقا للرجال، ويمارس مهنته باحترافية عالية، واتخذه الكثيرون مثالا يحتذي به للسعي وراء الحلم.

جدير بالذكر أن الشاب تعلم مهنته من والدته التي تعمل في نفس المجال، فأراد ان يسير علي خطاها منذ أن كان عمره 14 عامًا فبدأ يتدرب علي رأس أصدقائه وأصبح محترفًا ويمتلك محل خاص به بالأرجنتين ويمكنه الرسم أيضًا علي رأس العملاء.