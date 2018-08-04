درجات حرارة الغد والعظمى تسجل 36 درجة

04 أغسطس 2018 - 11:59 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الأحد 5 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة.