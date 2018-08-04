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تغيرات بالجملة في تشكيل الزمالك

الرياضة

ارشيف
فريق الزمالك

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استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل الذى يواجه به الاتحاد السكندري.  

وأجرى "جروس" 4 تغييرات على تشكيل الفريق والتي يأتي أبرزها الدفع بحازم إمام الصغير وإبراهيم حسن في التشكيل الأساسي.

ويأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، محمود كهربا، كابونجو كاسونجو.


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