رؤية الحذاء الأبيض في المنام زواج أو حمل

04 أغسطس 2018 - 12:21 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني لابسة حذاء أبيض وبينما أنا في الشارع وجدت الحذاء بلون الجمبري البرتقالي فاستغربت في التبديل. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر السن والحالة الإجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرًا فى صواب التأويل وخاصة فى مثل هذه الرؤيا.

الحذاء الأبيض للعزباء قد يدل على الزواج من زوج على حسن خلق طيب الطباع، وللمتزوجة قد يكون حملاً أو يدل على الابن، و الحذاء الأبيض قد يدل على المال من رجل سواء أب أو اخ أو زوج، وقد يكون عمل فيه منافع كثيرة وربما كان سفرا، ومشيك بالحذاء يدل على الاستقرار العاطفي. والتغير المفاجئ إلى اللون البرتقالي قد يدل على تحقيق هدف غير مُتوقع، وقد يدل على التحدي والإصرار لقضاء أمر، واللون البرتقالي يدل على الخير والتفاؤل والارتقاء. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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