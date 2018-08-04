» حريق هائل داخل مصنع مكرونة

أحمد الشربينى
نشب حريق هائل بمصنع إنتاج مكرونة بقرية دبركى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.
وردت معلومات للواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع إنتاج مكرونة بقرية دبركى دائرة المركز.
ودفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المحيطة، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بمصنع إنتاج مكرونة على مساحة 5 قراريط ويضم مبنيين أحدهما للإدارة والآخر للإنتاج، وشب الحريق بالطابق الثانى لمبنى الإنتاج.
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