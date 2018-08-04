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ضبط "الخواجة وحمامة" بحشيش في القليوبية

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تمكن ضباط قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض علي النيابة.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مفادها قيام كل من "ي. ص" وشهرته الخواجة 38 سنة - عاطل ومقيم  بهتيم -  دائرة القسم، السابق اتهامه في 4  قضايا ( مخدرات – سلاح ) أخرهم القضية رقم 2371 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة   مخدرات، و"ح. ر"  وشهرته حمامة 35 سنة - عاطل ومقيم بهتيم – دائرة القسم، السابق اتهامه في  2 قضايا ( مخدرات – سلاح ) أخرهم القضية رقم 4495 لسنة 2015م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة  مخدرات، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بمعرفة النقيب محمد الخولى ضابط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك بالقرب من منزل الأول وتم ضبط الآتي كميه من الحشيش المخدر تزن حوالي 350 جرام  - مبلغ مالى 5070 جنيها و عدد 2 هاتف محمول، بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 22725 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وجار العرض علي النيابة.

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