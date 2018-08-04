"فوزى" يكشف كواليس حواره مع "مبارك" على الطائرة

04 أغسطس 2018 - 12:46 م

كشف الكاتب الصحفي مفيد فوزي، عن حوار دار بينه وبين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أثناء إحدى الرحلات التي سافر معه فيها، وكانت هذه المرة على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى دولة المغرب.

وتابع "فوزي" في مقاله بـ"المصري اليوم" تحت عنوان، "مفكرة الرئيس": "عشت أكثر من 8 سنوات فى معية الرئيس مبارك، فقد صار من حقى كرئيس تحرير أن أسافر فى طائرته الرئاسية مع زملائى رؤساء التحرير، وفى منتصف الرحلة اعتاد مبارك الذى أحمل له الوفاء أن يجلس معنا ونمطره بالأسئلة والتساؤلات".

وأضاف، "كنت أهتم بإجابات لم يفصح عنها الرئيس ولكنها تضمنت رسائل، وكنت أتوقف عند بعض نقاط يطرحها ويسمع وجهات النظر فيها.

وأردف: "مازلت أتذكر أنى قلت للرئيس مبارك يوماً ما فى رحلتنا إلى المغرب: "إن الإجهاض مشروع فى الصين يا ريس، كما رأيت بنفسى عبر أسبوعين فى بكين أيام الزلزال، فهناك فى كل حى من يراقب حالات الحمل بعد الطفل الثانى ويسمح للزوجة بالإجهاض"، وقال مبارك بحسم: الدولة لا تدخل غرف النوم. وأغلقت الموضوع!."