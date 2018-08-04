  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
خافيير أجيري

"الجبلاية" تلبى أول طلب لمدرب الفراعنة

مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد في الطريق

الاقتصاد المصرى يزدهر.. وهذا هو الدليل

استجابة النسر

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك استجابة النسر 2018

البابا تواضروس

أول رد فعل من البابا بشأن مقتل الأنبا "أبيفانيوس"

مبارك وفوزي

كواليس حوار"مبارك" ومفيد فوزي على الطائرة

صورة الخبر

صناعة "النسيج" آخر محطة لإنقاذ الاقتصاد المصرى

بن لادن يسخر من الاستخبارات الأمريكية

تفاصيل أول حوار لوالدة "بن لادن"

الإعلامي مصطفى بكري

مفاجأة مدوية عن رئيس "الجمارك" المتهم بالفساد

قطب

5 أسباب حولت "قطب" للعنف والتكفير

محمد صلاح

موعد لقاء ليفربول "صلاح" أمام "نابولى" والقنوات الناقلة

كواليس حوار"مبارك" ومفيد فوزي على الطائرة

الحياة السياسية

مبارك وفوزي
مبارك ومفيد فوزي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

سجال عنيف بين علاء مبارك ومغرد ينتهى بـ"محتاج تربية"

#

سيدة تلد على متن طائرة بمساعدة مضيفات

#

كيف تصرف مضيفات روسيات مع سيدة تلد على الطائرة؟

#

هكذا رد علاء مبارك على طلب تشكيل حزب معارض

الطائرة

مبارك

المصرى اليوم

مفيد فوزي

مفكرة الرئيس

كشف الكاتب الصحفي مفيد فوزي، عن حوار دار بينه وبين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أثناء إحدى الرحلات التي سافر معه فيها، وكانت هذه المرة على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى دولة المغرب.

وتابع "فوزي" في مقاله بـ"المصري اليوم" تحت عنوان، "مفكرة الرئيس": "عشت أكثر من 8 سنوات فى معية الرئيس مبارك، فقد صار من حقى كرئيس تحرير أن أسافر فى طائرته الرئاسية مع زملائى رؤساء التحرير، وفى منتصف الرحلة اعتاد مبارك الذى أحمل له الوفاء أن يجلس معنا ونمطره بالأسئلة والتساؤلات".

وأضاف، "كنت أهتم بإجابات لم يفصح عنها الرئيس ولكنها تضمنت رسائل، وكنت أتوقف عند بعض نقاط يطرحها ويسمع وجهات النظر فيها.

وأردف: "مازلت أتذكر أنى قلت للرئيس مبارك يوماً ما فى رحلتنا إلى المغرب: "إن الإجهاض مشروع فى الصين يا ريس، كما رأيت بنفسى عبر أسبوعين فى بكين أيام الزلزال، فهناك فى كل حى من يراقب حالات الحمل بعد الطفل الثانى ويسمح للزوجة بالإجهاض"، وقال مبارك بحسم: الدولة لا تدخل غرف النوم. وأغلقت الموضوع!."

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» حسام عاشور يواصل التأهيل استعدادًا للمصرى
» محتجون يهاجمون مدرسة في طهران
» بالفيديو.. تعرف على الفوائد السحرية لـ"البرقوق"
» "جوجل" يحتفل بميلاد الروائية الراحلة "عنبرة"
» تحطم مروحية ومصرع 18 شخصًا
» "فوزى" يكشف ما يدونه "السيسى" فى مفكرته
» طفلة ترقص بسلاح أبيض في فرح شعبي تغضب الجمهور
» بالفيديو.. شاب بدون يدين يتحدى إعاقته ويحترف "الحلاقة"
» طليق مى سليم يخرج عن صمته ويرد على الانتقادات
» زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق تضعه في ورطة
» حريق هائل داخل مصنع مكرونة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا