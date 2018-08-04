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ضبط 1300صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة بالقليوبية

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ارشيفية

علي إسماعيل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط  صواريخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام داخل مكتبة بالقناطر الخيرية.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية مفادها قيام "م. ر. ت"  35 سنة -  صاحب مكتبة لبيع  الخردوات الكائنة بناحية أبو الغيط - دائرة مركز القناطر الخيرية، ومقيم بذات العنوان،  بعرضه وبيع العاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.

وبتقنين الإجراءات وباستهداف المكتبة خاصته تم ضبط  1300 صاروخ أحجام مختلفة، تم التحفظ على المضبوطات.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 27760 جنح مركز القناطر الخيرية لسنه 2018، وجار عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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